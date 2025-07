Rimini. “Le vacanze con i cani? Cresciute negli ultimi anni in maniera esponenziale”

«In vacanza con Fido? Rimini è pioniera di questo segmento turistico, ma va ampliato l’orario in cui si consente il bagno in mare». Ne è certa Giulia Paloschi, titolare assieme alla sorella Valentina, dell’hotel “Principe for pet lovers”. Per viaggiare in serenità con gli amici “pelosetti” non bastano, documenti e libretto sanitario, né ciotole per l’acqua e pause ben scandite durante il tragitto. Ciò che va assicurato, come spiega Paloschi, è la possibilità di condividere esperienze con quelli che a tutti gli effetti sono membri della famiglia. A Rimini, nel dettaglio, sono circa 500 gli alberghi che offrono soggiorni a sei zampe e non mancano attenzioni particolari dal “bau buffet” alle consulenze personalizzate con l’educatore cinofilo.

Paloschi, a quali cambiamenti ha assistito la vostra struttura ricettiva?

«L’hotel è stato fondato nel dopoguerra in viale Regina Elena da nostro nonno. All’epoca ogni cento clienti uno solo portava un animale al seguito, mentre quando è subentrata nostra madre i numeri si erano già triplicati per poi quintuplicare. La svolta si è registrata a partire dal 2000 arrivando a un vero e proprio boom una decina di anni dopo. Oggi, invece, nel settore si registra una lieve contrazione per un nodo che ci penalizza rispetto agli altri competitor, Marche in testa. E i commenti sui social lo testimoniano senza tanti giri di parole»

Di cosa si tratta?

«Nelle Dog Beach riminesi è possibile fare il bagno con il cane soltanto in due fasce orarie (al mattino dalle 6 alle 8 e di sera dalle 18.40 alle 21, ndr). La mia richiesta è che venga aggiunta almeno una terza opportunità, attorno all’ora di pranzo, come già avviene a San Mauro mare. Se scattasse il cambio di passo, infatti, le presenze aumenterebbero di un buon 30%. Basti pensare che in estate, tra i nostri ospiti con la coda, mancano all’appello Labrador e Golden Retriever, grandi amanti dell’acqua, tant’è che i loro ritrovi li organizzo soltanto in inverno. Detto questo, molti clienti mi chiedono quando inizia la stagione balneare per - insolito ma vero - bypassarla a pie’ pari».

Com’è cambiata la mentalità nel tempo?