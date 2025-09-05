Rimini, le rubano la borsa sotto l’ombrellone. Il gestore del Bagno: “Non se ne può più”

Disavventura ieri mattina per un’imprenditrice 50enne piemontese, in vacanza in Riviera da fine agosto con il marito e i figli. La donna si trovava sotto l’ombrellone del Bagno 99 a Marebello, al confine con la spiaggia libera, quando, senza che avesse il tempo di rendersene conto, qualcuno le ha sottratto la borsa con all’interno il portafoglio e le chiavi della macchina e si è dato alla fuga. Il tutto nel giro di un attimo. Appena però ha realizzato l’accaduto, la donna si è accorta che il ladro (o forse più di uno) aveva già prelevato 500 euro dalla carta di credito.

