Rimini, le rubano la borsa sotto l’ombrellone. Il gestore del Bagno: “Non se ne può più”

Rimini
La donna se n’è andata dal Bagno 99 dicendo di voler sporgere denuncia alla polizia
Disavventura ieri mattina per un’imprenditrice 50enne piemontese, in vacanza in Riviera da fine agosto con il marito e i figli. La donna si trovava sotto l’ombrellone del Bagno 99 a Marebello, al confine con la spiaggia libera, quando, senza che avesse il tempo di rendersene conto, qualcuno le ha sottratto la borsa con all’interno il portafoglio e le chiavi della macchina e si è dato alla fuga. Il tutto nel giro di un attimo. Appena però ha realizzato l’accaduto, la donna si è accorta che il ladro (o forse più di uno) aveva già prelevato 500 euro dalla carta di credito.

