Rimini, “le nostre zucche come strumenti musicali”: Podere Bianchi ne vende 6mila all’anno

Dal 2016 si è registrato un cambio di rotta a favore di zucche più versatili da cui ricavare strumenti musicali, utensili o vere e proprie opere d’arte. «Stiamo cambiando il nostro sistema di vendita - conferma Bianchi - non spediamo più le zucche per Halloween, peraltro molto richieste anche fuori confine. Ora nel nostro agriturismo preferiamo vendere zucche in loco, senza ricorrere soltanto all’e-commerce».

Si tratta di un prodotto commestibile, a differenza delle zucche dedicate alla notte a ridosso di Ognissanti «che vanta 80 specie diverse e le più svariate forme. Una volta seccate, dopo un periodo di circa due anni, sono pronte a un ampio ventaglio di funzioni». Un mercato, questo, più dilazionato nel tempo rispetto a quello destinato a un solo giorno all’anno, come per la festa di Halloween che cade il 31 ottobre.

Quanto alla loro funzione, in origine queste zucche «venivano usate come contenitori o bottiglie, senza destinarle alla tavola, tanto che sono dette anche zucche del pellegrino».

Molte persone, che compiono il cammino di Santiago di Compostela, «le usano tuttora come borracce». Su questo fronte «non mancano neppure aziende che le usano come contenitori per l’aceto balsamico che producono. Alcuni artisti poi le cercano per realizzare piatti, vassoi o anche vasi. Del resto, osserva Bianchi, anche l’immagine iconica delle donne africane, con un piatto sulla testa, «rientra in quest’ambito perché quel grande utensile è in realtà una zucca lavorata ad hoc».