Rimini, le discoteche reggono alla crisi: “Allo Space c’è chi paga 20mila euro”

Un’onda d’urto quella provocata dalla crisi economica e dagli stipendi bassi che se è riuscita a “svuotare” le spiagge italiane (luglio, a Rimini, si è chiuso con un calo tra il 20 e il 30%) non è riuscita, però, a battere la resistenza delle discoteche. Nonostante un cambio “culturale” che in questi anni ha spinto sempre più giovani a preferire l’aperitivo lungo in riva al mare.

«La stagione è nel pieno – commenta Claudio Aulizio, neo presidente provinciale Silb Confcommercio, il sindacato dei locali da ballo – e da quello che registriamo tra gli addetti ai lavori possiamo parlare di un’estate 2025 in linea con quella 2024. Con le discoteche, quelle classiche sulle colline, che, soprattutto nel fine settimana, hanno retto bene l’urto della precarietà economica. Per “sgonfiarsi”, però, nel resto della settimana». A conferma, quindi, di quanto sia apprezzata, in Italia, la movida targata Rivera. «E devo dire, nonostante tutto – precisa Aulizio-. Perché il nostro comparto si regge molto sui giovani, che dipendono fortemente dall’economia familiare. Per cui in un periodo così difficile per il Paese, dove gran parte delle famiglie non arriva a fine mese, riuscire a tenere botta è un grosso merito».

E i nomi di questo grosso merito sono i soliti: Peter Pan, Cocoricò, Villa delle Rose, Baia Imperiale, Rimini Beach Arena, Carnaby, Frontemare. Fino allo Space. Per il quale c’è un discorso da fare.