Rimini. Le chiede di investirlo con la sua auto, lei rifiuta e lui inizia a perseguitarla

Le ha chiesto di investirlo con la sua auto per dividersi poi i soldi che avrebbero incassato dall’assicurazione. Lei, la proprietaria del residence in cui il singolare inquilino risiede dallo scorso autunno, ha rifiutato, e da quel momento l’uomo, un 55ennne riminese, ha preso a minacciarla di morte e a renderle la vita impossibile giorno dopo giorno. Un tormento che almeno per il momento è finito: l’inquilino infatti è stato arrestato e si trova ora in carcere ai Casetti, accusato di stalking.

L’incubo di una riminese di 62 anni è iniziato lo scorso luglio, quando ha rifiutato la proposta del 55enne, divenendo il bersaglio di minacce continue, dispetti , comportamenti molesti e pericolosi, non solo per lei ma anche per gli ospiti della struttura. La proprietaria del residence però non ha perso tempo, andando subito dai carabinieri a denunciare l’inquilino. Querele che ha poi integrato svariate volte, almeno cinque, oltre a chiedere l’intervento del 112 in diverse occasioni, quando la parole nei messaggi o nelle telefonate del 55enne erano particolarmente minacciose o quando disturbava gli altri ospiti.

Comportamenti susseguitisi senza sosta per settimane, tanto da spingere il pubblico ministero Davide Ercolani a chiedere e ottenere la custodia cautelare in carcere (disposta dal giudice Lucio Ardigò): ieri mattina i carabinieri della stazione di via Destra del porto hanno fatto irruzione al residence e hanno portato il 55enne in carcere.