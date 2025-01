Lo spettacolare arrivo della Befana dal mare, cortei storici e camminate animeranno la giornata dell’Epifania, con tante proposte per chiudere il periodo delle festività.

Domani torna “In viaggio con i Re Magi”, alla sua seconda edizione. La città sarà attraversata da un corteo in costume composto da 400 figuranti, 4 cori, 200 musicisti che, con musica, balli e canti tradizionali, coinvolgeranno i presenti in un pomeriggio di festa. La partenza è prevista alle 17 dal ponte di Tiberio, per poi passare in piazza Cavour e piazza Tre Martiri, fino ad arrivare alle 19 circa al Tempio Malatestiano.

In occasione dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, quest’anno la parata sarà arricchita dalla partecipazione della Corte di Isotta, associazione di animazione storica: in piazza Cavour, la prima delle tre tappe del percorso, si potrà ammirare la riproduzione del celebre dipinto del Vasari dedicato all’Adorazione dei Magi e conservato alla Chiesa di San Fortunato sul colle di Covignano, insieme ad altre riproduzioni di quadri famosi raffiguranti i Magi in adorazione. Ad attendere il pubblico in piazza il Vasari in persona, pittore, architetto e storico dell’arte, che farà da cicerone nel percorso fra le opere, accompagnato dal Coro Corone, un ensemble riminese di oltre 50 coristi e musicisti che esegue musiche popolari internazionali. Il Coro di Cl si esibirà in via IV Novembre, mentre la rappresentazione della Sacra Famiglia di Nazaret avverrà sul sagrato del Tempio Malatestiano, dove si esibiranno anche il Coro della Cappella Musicale Malatestiana e l’Einstein Youth OrcheStar and Choir, composta da 100 giovani talenti. Tra gli altri protagonisti della serata Raymond Bahati, attore e musicista originario del Congo, nei panni del narratore e I Tamburi di Brisighella. “In viaggio con i Re Magi” è un’esperienza culturale e musicale che unisce la comunità locale e internazionale, con la partecipazione di residenti provenienti da 10 nazionalità diverse tra Perù, Senegal, Albania, Filippine, Argentina, Cina ed è organizzata da Made Officina Creativa, in collaborazione con il Comune di Rimini, la Diocesi di Rimini, l’Associazione Ponte dei Miracoli Rimini, l’Associazione Il Brillio, la Fondazione Migrantes Rimini e tante altre realtà riminesi.

Sono tante le occasioni per festeggiare insieme la Befana, tra quelle che arrivano dal mare a quelle che arrivano di corsa tra i dedali delle strade dell’antico Borgo San Giuliano o quelle che scendono dal camino al museo della Città.