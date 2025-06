Rimini. Lavoro nero in hotel e cantieri, sospese 8 attività. Multe per 150mila euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Rimini hanno intensificato i controlli nei settori dei pubblici esercizi per verificare la regolarità dell’occupazione e il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Sono state ispezionate 18 aziende nei comuni di: Bellaria-Igea Marina (7 ditte), Rimini (3), Riccione (7). Morciano di Romagna (1)

Le violazioni riscontrate

I controlli hanno portato alla luce numerose irregolarità: lavoro “in nero” senza regolare contratto, pagamenti in contanti per evadere i contributi, violazioni su orari di lavoro e riposi settimanali, mancanza di formazione sulla sicurezza, assenza di protezioni nei cantieri

I provvedimenti

8 aziende sono state sospese temporaneamente: 3 strutture ricettive a Bellaria-Igea Marina per 1 lavoratore in nero e violazioni sulla sicurezza; 4 aziende a Riccione (1 struttura ricettiva e 3 ditte edili) per 4 lavoratori in nero e gravi mancanze di sicurezza; 1 centro attività ricreative a Rimini per 4 lavoratori in nero e multiple violazioni

Complessivamente sono state elevate oltre 150.000 euro di sanzioni amministrative.