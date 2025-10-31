Rimini, lavori straordinari alle strade: ecco le vie interessate

La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale cittadina, che interesserà Via Rimembranze, Via G. Amendola e Via Leonardo da Vinci. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di migliorare la sicurezza stradale, pedonale e la fruibilità e il decoro degli spazi pubblici; in tutte e tre le vie saranno effettuati interventi di manutenzione del verde e pulizia delle aree circostanti. Via Rimembranze, nel tratto a monte della ferrovia, i lavori riguarderanno la demolizione e il rifacimento dei marciapiedi, con la realizzazione di una nuova sotto struttura in materiale drenante e la posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso. Anche i cordoli verranno sostituiti e rialzati alla quota corretta. In Via G. Amendola i nuovi marciapiedi garantiranno una migliore accessibilità pedonale e verranno rifatti i tratti di manto stradale. In Via Leonardo da Vinci si procederà con la demolizione e il rifacimento dei marciapiedi utilizzando calcestruzzo drenante. Tutti i lavori saranno realizzati nel rispetto delle norme tecniche e funzionali previste per la costruzione delle strade, del Nuovo Codice della Strada e della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre che dei criteri ambientali per la sostenibilità dei materiali impiegati. L’inizio dei lavori è previsto per maggio 2026, con una durata stimata di cinque mesi. “Con questi interventi – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli – vogliamo rendere le nostre strade più sicure e accessibili, sia per i pedoni che per gli automobilisti, la sicurezza e la qualità della vita urbana restano la nostra priorità e continueremo a lavorare in questa direzione.”