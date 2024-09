Rimini, lavori Hera a San Giuliano con interruzione dell’acqua il 1° ottobre: ecco le vie interessate

Nella mattinata di martedì 1° ottobre, a partire dalle ore 8,30 e per circa 6 ore, Hera eseguirà un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione in zona San Giuliano di Rimini.

Le vie interessate

In particolare, a completamento dei lavori di rinnovo delle condotte in alcune vie del quartiere, verrà eseguito un importante collegamento che comporterà l’interruzione dell’erogazione nelle vie Montalti, Moncenisio, Sempione, Monte Bianco, Stelvio, Rava, Zavagli (civici 1-54), XXIII Settembre 1845 (civici 21-51), Ghisleri (civici 1-10), Vendemini (civici 1-8) e Madonna della Scala (civici 42-97).

Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

I cittadini e le attività interessati dall’intervento che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Si ricorda che questo servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al giorno successivo lavorativo.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.