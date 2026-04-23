Rimini, lavori al Ponte di Tiberio: ecco quando sarà chiuso in maggio

Inizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, monumento simbolo di Rimini. Un intervento che consentirà di valorizzare la bellezza di uno tra i principali patrimoni storici e culturali riminesi e che si completa con il progetto di riqualificazione dell’illuminazione del sito.

Per consentire il montaggio del ponteggio propedeutico all’esecuzione dei lavori, sarà necessaria la chiusura totale del ponte a partire da lunedì 4 maggio e fino alla sera di venerdì 15 maggio, quando sarà riaperto il passaggio pedonale. Il ponte sarà poi chiuso nuovamente dalla mattina di mercoledì 20 fino a sabato 30 maggio, quando sarà definitivamente riaperto grazie ad un passaggio pedonale ricavato all’interno del ponteggio.

L’accessibilità al ponte sarà garantita per tutta la durata dei lavori di restauro e pulizia, al termine dei quali seguirà un’ultima fase di chiusura per lo smontaggio del ponteggio e la conclusione del cantiere. Tale operazione sarà realizzata entro dicembre per garantire la riapertura completa del ponte entro la fine dell’anno.