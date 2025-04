Rimini, lavanderia fallisce e chiude all’improvviso, l’ira dei clienti: “I nostri capi bloccati”

La lavanderia chiude dall’oggi al domani per fallimento e i capi dei clienti restano in giacenza. Trapunte ma anche abiti di valore e capi indispensabili per il cambio stagione imminente. Un vero e proprio tesoretto, quello rimasto intrappolato dentro le “Lavanderie Giusi”, l’attività collocata al piano terra del centro commerciale I Malatesta, sulla via Emilia a Rimini, che di fatto risulta chiusa «da quasi un mese», stando alla segnalazione della clientela, senza uno straccio di spiegazione appeso alla vetrina. La chiusura per fallimento non sarebbe stata preceduta da comunicazioni preventive, così il centralino del centro commerciale è stato inondato da telefonate di clienti inferociti che sollecitavano la restituzione del vestiario.

La vicenda

Non accenna a sfumare il disappunto di chi, pur avendo pagato in anticipo un servizio, affidando nelle mani altrui qualcosa a cui tiene, si è trovato senza abiti o divise indispensabili per lavoro, sport ma anche cerimonie o un qualunque appuntamento votato al tempo libero. Oltre al danno la beffa, alcuni sbirciando dal vetro vedono il proprio abito appeso e avvolto nel cellophane ma di riaverlo nel proprio armadio finora non c’è stato verso. I tentativi per contattare i vari numeri della lavanderia, sia al cellulare che al numero fisso, continuano infatti a cadere nel vuoto. Dal centralino de I Malatesta, che molti ex clienti della lavanderia hanno chiamato a intervalli regolari, spiegavano «che il Tribunale ha nominato un curatore per l’avvenuto fallimento». È di ieri, invece, la notizia che il negozio «cambierà gestione per poi riaprire al pubblico il prossimo 9 maggio». Il nuovo gestore, stando al centro commerciale, «ha preso in carico tutta la merce depositata che verrà lavata e restituita». Alcuni capi, concludono da I Malatesta, sarebbero stati ritirati e fatti pagare anche il lunedì mattina dello stesso giorno di chiusura per fallimento, ovvero il 14 aprile scorso. «La lavanderia è chiusa da tempo - lamenta una cliente - e non riesco a ritirare due pantaloni, peraltro di un certo valore, per cui avevo già pagato. La speranza è che il lavaggio sia stato effettuato senza lasciare macchie che a distanza di tempo sarebbe impossibile trattare».

