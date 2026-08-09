Rimini, latitante internazionale scovato in hotel a San Giuliano: arrestato dalla Polizia

Un latitante internazionale è stato scovato e arrestato ieri mattina dalla Polizia di Stato in una struttura ricettiva nella zona di San Giuliano. L’operazione è scattata durante un servizio straordinario di controllo del territorio firmato dal Reparto Prevenzione Crimine di Milano, arrivato in Riviera per i rinforzi estivi. I poliziotti, inviati dalla Sala Operativa in ausilio alla Questura, hanno rintracciato l’uomo, un cittadino macedone, all’interno dell’hotel dove alloggiava insieme ai suoi due figli.

I successivi accertamenti sull’identità dell’ospite hanno fatto emergere una nota Interpol: a suo carico pendeva un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali, emesso dalle Autorità Macedoni per una truffa messa a segno nel 2024. Accompagnato in Questura per le procedure di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Rimini, mentre i due minorenni sono stati temporaneamente affidati ai servizi sociali.