Rimini. Ladro ubriaco e maldestro cade durante il furto al ristorante, si fa male e poi fugge con il bottino

Ladro ubriaco e maldestro in azione nella notte tra domenica e lunedì sul lungomare, al ristorante Ex Beer Cafè di via Paolo e Francesca.

Il malvivente, come immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, ha fatto visita al locale intorno alle 3, passando da una piccola finestra. Una volta all’interno si è recato dietro al bancone per cercare qualcosa da rubare. A quel punto è salito su un frigorifero ma, a causa dei fumi dell’alcol, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Nonostante il dolore e le ferite (sul pavimento sarebbe stato trovato del sangue), il ladro ha continuato, zoppicando, a rovistare tra gli scaffali del ristorante per poi uscire nuovamente da dove era entrato.

All’arrivo del titolare e dei carabinieri, avvertiti dall’allarme, dell’uomo però non c’era più traccia: nel frattempo si era dileguato con il bottino, che ammonterebbe a qualche euro presente nel fondo cassa, un iPhone e un tablet per gli ordini.

Una refurtiva comunque minore rispetto ai danni causati alla finestra che è stata scassinata, al frigorifero e anche al bancone. Ora toccherà agli uomini dell’Arma cercare di risalire all’identità del malvivente. Per farlo saranno fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza registrate dal ristorante e anche l’analisi della macchia di sangue che è stata rinvenuta sul pavimento.