Rimini, ladri specializzati rubano i pannelli fotovoltaici a dieci villette in costruzione

RIMINI. Neanche il tempo di entrare nella nuova casa che avviene il primo furto. Pannelli fotovoltaici e batterie sono “spariti” nel nulla nella notte tra venerdì e sabato, rimossi da dieci delle venti nuove villette realizzate in via Arno, a ridosso della statale 16. Un colpo messo a segno nel cantiere in corso d’opera, realizzato da quella che ha tutta l’aria di essere una spedizione ben organizzata. Il sopralluogo condotto dai carabinieri la mattina successiva ha permesso infatti di appurare che i ladri (probabilmente più di uno) hanno agito con estrema precisione. Ancora da quantificare esattamente il danno economico, che si aggira sui 100mila euro, come rilevato in base alle prime denunce.