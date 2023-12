Rimini, ladri scatenati: una notte di spaccate e furti in tre esercizi - Gallery

Notte di furti e spaccate quella appena trascorsa a Rimini, con i ladri che hanno preso di mira la pizzeria La Brocca in via Caduti di Marzabotto, il negozio Intimo Follie nella stessa via e la concessionaria My Car's Shop in via Valturio. I malviventi sono entrati in azione poco dopo le 4 del mattino. La tecnica adottata è stata quella classica, con un tombino contro la vetrata di ingresso per introdursi nei locali. Il bottino è stato di pochi spiccioli, ma il vero problema per i negozianti sono i danni procurati dai malviventi. Alla pizzeria La Brocca sono stati rubati anche alcuni palmari in dotazione ai camerieri. Il mirino dei Carabinieri è posto su un ladro che si muoveva in bicicletta incappucciato.