Rimini, ladri incappucciati nel garage: 2 catturati e altri 2 in fuga

RIMINI. Un gruppo di 4 ladri incappucciati messo in fuga mentre cerca di entrare nell’ennesimo garage. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, gli agenti del nucleo volanti della Questura di Rimini hanno tratto in arresto persone, sorprese mentre tentavano di forzare la serratura di un garage nella zona di Viserba. In particolare, intorno all’1 circa, è giunta una segnalazione di intrusione in uno dei garage di un condominio. Il proprietario, allertato tramite la sua utenza telefonica, ha provveduto a sua volta ad avvisare la moglie lì presente che ha udito dei forti rumori provenienti dal seminterrato.

Giunta sul posto, la Polizia ha fatto irruzione nei corridoi del seminterrato dove sono stati notati quattro idividui incappucciati che armeggiavano con la serratura della porta del garage. Alla vista degli agenti si sono dati alla fuga, sbarazzandosi degli oggetti che avevano tra le mani e con cui, poco prima, avevano forzato e aperto molteplici porte dei garage dello stesso condominio.

I poliziotti, senza perdere di vista i fuggitivi, si sono dati all’inseguimento appiedato, raggiungendo e bloccando due dei quattro soggetti che sono stati successivamente sottoposti a perquisizione personale. Alla luce di quanto sopra descritto, i due soggetti sono stati tratti in arresto per tentato furto pluriaggravato e continuato in concorso. Dei fatti è stato informato il PM di turno che ha disposto il rito direttissimo per la giornata di domani 23 febbraio.