Rimini. Ladri in tribunale: agli avvocati spariscono portafogli, cappotti e sciarpe

Pomeriggio con fuori programma al Tribunale di Rimini. Stava per riprendere l’udienza pomeridiana, quando due degli avvocati, in attesa della celebrazione dei loro processi, si sono accorti di essere stati derubati. Al primo avvocato mano ignota ha sottratto il portafoglio, poi rinvenuto, ripulito delle banconote, all’esterno del Palazzo di giustizia. Più curiosa la vicenda che ha coinvolto una collega cui il ladro aveva fatto sparire un cappotto e una sciarpa, indumenti miracolosamente ricomparsi dopo una breve caccia al tesoro, in un’aula dove una prima ispezione si era conclusa con un nulla di fatto.