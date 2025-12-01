Rimini, la “zona 30” sale a 9 chilometri: “Accolte le segnalazioni dei residenti di via Cà Sabbioni”

Il Comune di Rimini ha disposto l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h su un tratto di via Cà Sabbioni, fino all’intersezione con via Sagrat. “Il provvedimento - riferisce il Comune - giunge a seguito delle segnalazioni dei residenti e di un sopralluogo congiunto effettuato a novembre dai tecnici del comune del Settore Mobilità, che hanno valutato positivamente la riduzione del limite di velocità dall’attuale 50 km/h. Con questo intervento, salgono a 8,9 chilometri le zone 30 attive sul territorio comunale, nell’ambito delle politiche di mitigazione della velocità e di miglioramento della sicurezza stradale. In questi anni si è sviluppata una rete estesa di zone 30 distribuite nei diversi ambiti urbani in modo diffuso, dalle aree residenziali ai quartieri costieri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita nei contesti residenziali. Un sistema che si sviluppa attraverso quattro grandi ambiti urbanistici: le aree poste a monte e a mare della Statale 16, che costituiscono la principale direttrice di demarcazione del territorio, e i tratti del Parco del Mare sul Lungomare Nord e Sud, frutto della recente riqualificazione della fascia costiera”.