Rimini, la zia muore dopo l’incidente stradale: alla nipote 52mila euro di risarcimento

La distanza non aveva spezzato il legame con la zia. Anche vivendo e lavorando a Rimini, la nipote continuava infatti a sentirla frequentemente, a starle vicino e ad aiutarla quando ne aveva bisogno. Un rapporto fatto di telefonate, assistenza e presenza che il Tribunale di Urbino, con la sentenza della giudice onoraria Laura Trebbi, ha ritenuto sufficientemente intenso da meritare un risarcimento di quasi 52mila euro per la perdita della familiare, morta dopo essere stata investita nel febbraio 2022 da un furgone di Poste Italiane a Fossombrone, in provincia di Pesaro e Urbino. Somma che rientra nel totale di oltre 456mila euro riconosciuto dal Tribunale ai sette familiari che hanno agito in giudizio.