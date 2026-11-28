«Guardiamo con interesse alla riforma dell’imposta di soggiorno annunciata dal ministro, che prevede da una parte il riconoscimento di una quota del 2 per cento ai gestori delle strutture ricettive per l’attività di riscossione svolta per conto dei Comuni e, dall’altra, la possibilità di destinare parte del gettito alla formazione e alla qualificazione professionale nel settore turistico». Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad interviene sull’idea del governo di riformulare le modalità di incasso della tassa sul turismo.

«Si tratta di una direzione positiva - nota il primo cittadino - perché riconosce concretamente il lavoro e le responsabilità che gli albergatori assumono nella gestione dell’imposta e, allo stesso tempo, può sostenere le iniziative promosse dalle associazioni di categoria per rafforzare le competenze, migliorare la qualità del lavoro e accompagnare l’evoluzione dell’offerta turistica. È un’impostazione particolarmente significativa per una realtà come Rimini, dove la collaborazione tra amministrazione, imprese e rappresentanze economiche è da sempre uno degli elementi su cui si fondano la capacità di accoglienza e la crescita del sistema turistico». Una crescita confermata anche dai dati, ancora provvisori, dell’imposta di soggiorno: nei primi dieci mesi del 2026 Rimini ha già raggiunto 7.446.052 pernottamenti, superando il dato dell’intero 2025, pari a 7.380.304, e quello del 2024, quando erano stati 7.287.256. Rispetto ai primi dieci mesi del 2025 l’aumento è del 6,21 per cento.

«Numeri che raccontano la solidità della nostra destinazione, ma indicano anche la necessità di continuare a investire sulle professionalità e sulla qualità dei servizi, per rendere l’intero comparto più competitivo e preparato ad affrontare i cambiamenti del mercato. Attendiamo quindi - conclude - di conoscere nel dettaglio i contenuti della riforma, con la disponibilità a contribuire al confronto attraverso l’esperienza maturata da una delle principali destinazioni turistiche italiane».