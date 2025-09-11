Rimini, la tartaruga Rocky salvata con un retino al porto di fronte al Rock Island VIDEO

Una tartaruga marina è stata recuperata in evidente difficoltà da un pescatore sportivo che si trovava alla palata del porto di Rimini di fronte al Rock Island. Lo segnala la dottoressa Alice Pari di Fondazione Cetacea Onlus. “Avendo notato l’animale che annaspava in acqua, evidentemente in difficoltà e ricoperto di balani, il cittadino ha provveduto a recuperarla con l’aiuto di un retino e l’ha messa in sicurezza in attesa degli operatori della Fondazione Cetacea che sono arrivati rapidamente sul posto, recuperando l’animale e ricoverandolo presso Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione”. Ora al CRTM si opererà speranzosi al fine di restituire la salute e la libertà a “Rocky” (così è stata battezzata la tartaruga).