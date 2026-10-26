Rimini, la surfista Carolina Guerra sulle onde di tutto il mondo: “Mai arrendersi, i risultati arriveranno”

RIMINi
CARLA DINI
«Mai arrendersi e i risultati arriveranno».
È questo il motto che anima l’impegno della 38enne Carolina Guerra, surfista santarcangiolese, che di recente ha conquistato il secondo posto nella categoria Open Women nella tappa di Ocean Beach, a San Diego, del WSA (Western Surfing Association)Championship Tour.
La gara, in calendario il 19 e 20 settembre a Avalanche, era il secondo appuntamento della stagione.
Guerra è riuscita a volare in finale che poi ha chiuso al secondo posto nella Open Women. Per la sportiva si tratta di un’altra soddisfazione strappata in California dopo la partecipazione, lo scorso febbraio, alla tappa di Huntington Beach dello stesso circuito dove, raggiunta la finale, è entrata nella Top 5 della categoria Open Women.