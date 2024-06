Tutti 10 in pagella, ecco la super studentessa del Linguistico. Se non è record poco ci manca. Studia cinese ascoltando la musica Heavy Metal, usa un arcobaleno di matite per evidenziare i libri e si mette le cuffie, seppur spente, per concentrarsi sulle discipline più ostiche. La 18enne Gabriella Riccio ha portato a casa una raffica di 10 a chiusura del quarto anno, frequentato presso la 4a G del Liceo Linguistico “Valgimigli” di Rimini. Nata a Milano, si è trasferita a Rimini con la famiglia quando aveva appena 2 anni. Gabriella, come si arriva a un risultato del genere? E cosa consiglia a genitori e figli in eterno battibecco per fare i compiti?

«Serve la passione, non basta un piano di lavoro, né tantomeno è di qualche utilità sgridare i bambini per convincerli a studiare. Per me imparare è sempre stata una bellissima avventura ma qualunque slancio iniziale, ne sono certa, può aumentare nel tempo».