Rimini, la strada è chiusa ma vuole passare lo stesso: donna di 70 anni investe un vigile urbano

Sale in auto, mette in moto, e parte per raggiungere la zona della marina. Pochi minuti e la donna, una 70enne riminese, raggiunge una strada, in quel momento chiusa al traffico. E’ il caos. Un agente della polizia locale in servizio al controllo della viabilità le intima l’alt. Ma lei, per tutta risposta, inveisce contro di lui, tentando di proseguire la marcia. Ne scaturisce una discussione. Da una parte il vigile, che tenta di far capire alla signora che la via era interrotta al transito veicolare, dall’altra l’arzilla 70enne che, invece, voleva continuare a percorrerla. La tensione sale. Fino a quando la donna, abbassati i toni e accolte le indicazioni dell’agente, comincia a fare retromarcia per liberare la circolazione e permettere a due auto di passare. Una manciata di secondi è accadde l’irreparabile. La donna, infatti, piede sull’acceleratore, compie una manovra improvvisa e inspiegabile e investe un altro vigile urbano. La situazione precipita. La 70enne cerca addirittura di fuggire, ma viene immediatamente bloccata. Mentre l’agente, scaraventato a terra, viene trasportato in ambulanza all’Infermi per una lesione al ginocchio giudicata guaribile in 20 giorni. Ginocchio che aveva appena operato.

Identificata dalla Polizia stradale la donna potrebbe ora rischiare una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.