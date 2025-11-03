Rimini, la storia di un giovane fabbro visionario: Guido Mancini protagonista del restauro del teatro Galli

La storia di Guido, della “M.G. Mancini Guido”, è un racconto fatto di ferro e fuoco, di mani callose e sguardo lungo, una storia di dedizione artigianale che entra oggi nel prestigioso Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini. La “M.G. Mancini Guido snc” diventa la 106esima realtà a ricevere questo riconoscimento, portando con sé il peso di 65 anni di lavorazione dei metalli e un contributo fondamentale alla ricostruzione del Teatro Galli, opera simbolo della rinascita culturale di Rimini.
Era il 1959 quando Guido Mancini, giovane fabbro dall’animo visionario, decise di trasformare la sua passione in un’impresa destinata a durare nel tempo, aprendo la sua prima bottega in via Marecchiese 32, di fronte alla Torrefazione Caffè Giovannini.
In quegli anni Cinquanta, nel pieno della ricostruzione postbellica, Guido intuì che la manualità e la dedizione potevano trasformarsi in qualcosa di più grande. Da quella prima officina in affitto, dove il giovane artigiano forgiava serrande e cancelli con perizia innata, nacque un sogno che presto si materializzò nell’acquisto di una sede propria in Via Antonelli, allora zona rurale ideale per chi lavorava i metalli. Ma la città cresceva, si trasformava, e con essa l’impresa. Nel 1973, quando Via Antonelli divenne area residenziale, la bottega si trasferì nell’attuale sede di Via Marecchiese 305, dove da oltre cinquant’anni rappresenta un punto di riferimento stabile per la clientela. Quello che era nato come piccolo laboratorio artigianale è cresciuto progressivamente, ampliandosi nel 2005-2006 per rispondere alle nuove sfide del mercato, ma conservando gelosamente la propria identità: l’insegna originale campeggia ancora oggi, simbolo di una continuità che attraversa le generazioni.