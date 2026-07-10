Rimini, la storia del turismo balneare diventa un podcast grazie agli studenti del “Marco Polo”

Rimini
  • 10 luglio 2026
Rimini, la storia del turismo balneare diventa un podcast grazie agli studenti del “Marco Polo”

Il Chiringuito Casita al Bagno 60 ha ospitato il lancio di “Onde di Storia: un viaggio nel turismo balneare riminese”, un podcast in quattro episodi curato dalla classe III C dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”. L’iniziativa rientra in un percorso pilota di Public History promosso dal Rimini Blue Lab in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga e Piacere Spiaggia Rimini. L’obiettivo è raccontare la nascita e l’evoluzione delle spiagge locali attraverso un linguaggio moderno, creando un ponte generazionale capace di restituire alla comunità la memoria delle proprie radici.

Il progetto, inserito in un programma formativo scuola-lavoro di durata triennale, ha permesso agli studenti di analizzare direttamente i documenti e le fotografie d’epoca conservati in biblioteca. Da questa ricerca sono nati quattro episodi dedicati agli esordi del turismo, al divertimento, alla moda e alla sostenibilità. All’evento sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e degli operatori balneari, che hanno lodato la sinergia tra scuola, cultura e territorio. Gli episodi di “Onde di Storia” sono disponibili sul sito della Gambalunga e accessibili in spiaggia scansionando il QR code presente sulle locandine affisse presso i bagnini di Rimini.

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