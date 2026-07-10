Rimini, la storia del turismo balneare diventa un podcast grazie agli studenti del “Marco Polo”

Il Chiringuito Casita al Bagno 60 ha ospitato il lancio di “Onde di Storia: un viaggio nel turismo balneare riminese”, un podcast in quattro episodi curato dalla classe III C dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”. L’iniziativa rientra in un percorso pilota di Public History promosso dal Rimini Blue Lab in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga e Piacere Spiaggia Rimini. L’obiettivo è raccontare la nascita e l’evoluzione delle spiagge locali attraverso un linguaggio moderno, creando un ponte generazionale capace di restituire alla comunità la memoria delle proprie radici.

Il progetto, inserito in un programma formativo scuola-lavoro di durata triennale, ha permesso agli studenti di analizzare direttamente i documenti e le fotografie d’epoca conservati in biblioteca. Da questa ricerca sono nati quattro episodi dedicati agli esordi del turismo, al divertimento, alla moda e alla sostenibilità. All’evento sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e degli operatori balneari, che hanno lodato la sinergia tra scuola, cultura e territorio. Gli episodi di “Onde di Storia” sono disponibili sul sito della Gambalunga e accessibili in spiaggia scansionando il QR code presente sulle locandine affisse presso i bagnini di Rimini.