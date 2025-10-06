Rimini. La storia a lieto fine di Carmen: «Io, mamma single, insieme ai miei tre gemellini disabili finalmente avremo una casa tutta per noi»

Carmen e i suoi tre gemelli finalmente avranno una casa tutta per loro. «Il Comune di Rimini ci ha assegnato un alloggio popolare: ce l’abbiamo fatta». Esulta Carmen Botte, la 32enne madre single di tre gemelli di 5 anni affetti da disturbi dello spettro autistico, di cui il Corriere Romagna ha già raccontato in passato le peripezie nella ricerca di un’occupazione e poi, appunto, di una casa popolare in cui andare a vivere tutti insieme, in autonomia.
Fino ad ora, infatti, Carmen ha vissuto in casa di una zia, che l’ha ospitata insieme alle due figlie e ai tre gemelli. «Abbiamo vissuto in spazi ristretti - racconta la giovane mamma - ma soprattutto mi pesava tantissimo dover essere di “incomodo” a una persona così gentile, che ci ha sempre fatti sentire come fossimo a casa nostra nonostante l’innegabile disagio di dover condividere persino la camera da letto». Più di tutto, però, Carmen cercava un luogo da cui poter partire per dare stabilità a suoi figli, «che essendo autistici - spiega - hanno necessità di attenzioni, terapie e spazi tutti per loro».