Rimini, la squadra dei “Daje Va’” apre la Rosetteria: “Così portiamo Roma in Romagna”

“A dieta domani!”. Cliente avvisato, mezzo salvato già dalla lavagnetta alle pareti con menu: la Rosetteria non è un luogo per inappetenti o fissati del conteggio calorie. Cosa è la Rosetteria? La sorpresa nell’uovo di Pasqua della squadra dei Daje Va’, il trio di ristoratori che sono partiti dal Borgo San Giuliano con la loro proposta a base di gricia, carbonara, coda alla vaccinara e chi più ne ha più ne metta della tradizione romana per poi colonizzare anche Santarcangelo e Cesena. Ma la storia non è certo finita con il bis fuori provincia, anzi. Valerio Gabriele e Federica e Flavio Babbanini studiano il poker e intanto hanno lanciato due nuovi format nel cuore di Marina Centro. A una settimana dall’apertura della vigilia di Pasqua con un centinaio di rosette già polverizzate all’ora di pranzo, sono i tre a raccontare la nuova doppia sfida.