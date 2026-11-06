Rimini, “la spesa per il gas aumenterà di oltre 800 euro per ogni famiglia”: l’allarme di Federconsumatori

Rimini
  • 06 novembre 2026
Rimini, “la spesa per il gas aumenterà di oltre 800 euro per ogni famiglia”: l’allarme di Federconsumatori

Una stangata storica in arrivo per le famiglie. Come riporta Federconsumatori Rimini, Arera ha aggiornato ieri la tariffa del gas per ottobre, per i clienti in Servizio di tutela della vulnerabilità. “Alla luce dell’aumento delle quotazioni all’ingrosso, la spesa a carico dei clienti vulnerabili aumenta del 9,1% rispetto al mese precedente. Con la stagione invernale alle porte, l’aumento del 9% è un dato estremamente preoccupante. Anche perché è la sentinella di quanto accadrà, con molta probabilità, sul mercato libero. Per restituire la gravità della situazione basti pensare che il valore medio del Psv (indicatore di riferimento per il mercato del gas) a ottobre 2026 è stato pari a 0.94 centesimi al mc, praticamente triplicato rispetto a quello di ottobre dello scorso anno, che si attestava a 0.34 centesimi al mc. Se questa tendenza non si inverte, a novembre l’aumento sarà a due cifre. Quel che è peggio è che trainerà al rialzo anche i costi dell’energia elettrica (per effetto dell’attuale meccanismo di determinazione del prezzo, per cui si rende ancora più urgente il disaccoppiamento) e i prezzi di beni e servizi, a causa degli aumenti dei costi di produzione. Una spirale negativa che è necessario arginare con interventi immediati, di cui, però, in manovra non vediamo traccia”.

Oltre ogni previsione

“Avevamo previsto - continua Federconsumatori - aumenti salati sul fronte energetico per l’autunno e l’inverno, ma la realtà rischia di superare ogni previsione negativa. Aggiornando le stime emerge che, la spesa annua di una famiglia tipo aumenterà di +828,49 euro rispetto allo scorso anno (confronto effettuato sulla base dei costi indicati da ARERA novembre 2025-novembre 2026 per un consumo di 1.400 smc). Per questo chiediamo con forza che la Legge di bilancio venga modificata per dare una risposta ai consumatori già tartassati dal caro carburanti e dal caro prezzi”.

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