Rimini. La “Smadonnata” dei record: 800 iscritti

Sette alberghi già riempiti con le prenotazioni, l’intera scuola sci riservata, il nuovo record di iscritti, ben 800, e lo scontrino dello Skipass più alto della storia di Campiglio (roba da svariate decine di migliaia di euro): la “Smadonnata” continua a crescere a dismisura e a ogni stagione invernale trasforma per un week end una delle più rinomate località sciistiche internazionali in una sorta di Madonna di... Rimini. Con la capacità di consolidare un format dall’appeal innegabile e di aggiungervi ogni volta qualcosa di nuovo. Il countdown per la quinta edizione è scattato e la quattro giorni da circoletto rosso sul calendario (e sul Guinness dei Primati) è oramai alle porte: l’appuntamento 2025 è infatti in calendario fra giovedì 20 e domenica 23 marzo. Il prossimo fine settimana insomma. E pensare che era nato tutto quasi per scherzo per una trentina di affezionati clienti dello Sport Più in un 2022 che sembra già presistori. Alla regia ci sono infatti proprio uno dei titolari dello stesso Sport Più, Nicola Mussoni, e i colleghi e amici di lungo corso Andrea Mazzoni e Federico Fusaglia: un trio che a forza di pensate, iniziative e nuove attrazioni ha visto lo “scherzo” trasformarsi in una sorta di secondo lavoro, tanto che per riuscire a gestire tutto sono stati quasi costretti a mettersi in società e ad aprire un’agenzia viaggi dedicata, la Locos Travel Srls.