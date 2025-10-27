Rimini, la rotonda e le barriere metalliche della discordia: “Lame pericolose per i motociclisti”

Barriere metalliche scandite da lame incrociate campeggiano, da circa due mesi, sulla rotonda delle Forze armate a Rimini. Al netto del valore decorativo, le installazioni che sorgono nei pressi di via Annibale Fada hanno suscitato più di una perplessità, tutte culminate nell’auspicio «di una celere rimozione». A lanciare l’allarme, tra gli altri, è Marco Guidarini, medico traumatologo nonché presidente dell’associazione “Motociclisti incolumi”, fondata nel 2003 e vincitrice quattro anni dopo del secondo premio europeo “La Securite Routiere” della Fondazione Norauto per le più brillanti iniziative in tema di sicurezza stradale.

