Rimini, la Romagna accoglie i Carnevali d’Europa in vista di Gambettola Città della Cultura 2027

La Romagna si prepara a diventare il centro del folklore continentale. Dal 17 al 19 settembre 2026 Rimini ospiterà per la prima volta l’Assemblea Annuale della Neg, la Comunità Europea dei Carnevali. L’organizzazione del vertice internazionale, che porterà in riviera delegazioni provenienti da 11 Paesi europei, è stata affidata all’Associazione Gambettola Eventi, la realtà che cura lo storico Carnevale della Romagna. L’evento rappresenta una vetrina di primaria importanza per promuovere l’identità culturale, turistica ed economica del territorio emiliano-romagnolo a livello internazionale.

Oltre ai lavori riservati ai delegati della rete europea, il programma prevede due importanti incontri tematici gratuiti e aperti alla cittadinanza. Il primo appuntamento sarà incentrato sul welfare culturale e sull’inclusione sociale, valorizzando il Carnevale come spazio di integrazione per persone con diverse abilità, attraverso il racconto di esperienze locali ed estere e l’intervento di rappresentanti istituzionali locali e nazionali. Il secondo tavolo approfondirà invece l’impatto economico e turistico dei Carnevali sui territori, mettendo a confronto i dati italiani con le best practice europee alla presenza dei vertici di Visit Romagna e della Regione Emilia-Romagna.

Per supportare al meglio la manifestazione, i Comuni di Rimini e Gambettola hanno siglato un protocollo d’intesa con il sostegno dell’Assessorato regionale alla Cultura e di Visit Romagna. Questa cooperazione fa da apripista verso il 2027, anno in cui Gambettola sarà incoronata Città della Cultura dei Carnevali Europei, trasformando la sinergia avviata quest’anno in un progetto culturale strutturato e duraturo per tutta la comunità.