Rimini, la protesta: “San Giuliano, dieci alberghi abbandonati e l’hotel Nazioni è un mostro nel degrado”

Un “mostro” di cemento circondato da altri piccoli “cadaveri immobiliari” abbandonati da anni, oltre 20. In uno dei quartieri più iconici di Rimini. San Giuliano Mare, oggi, è anche questo. Con il bello della nuova darsena da una parte e il “brutto” di decine di strutture alberghiere dismesse dall’altra. «E con al centro noi abitanti che aspettiamo con ansia la riapertura del “mostro”, dell’hotel delle Nazioni appunto, e il ritorno alla vita di tutte le altre strutture ricettive attualmente chiuse». Daniela Mazza, presidente del Comitato turistico San Giuliano Mare, esterna, così, la preoccupazione sua e dei residenti dell’ex Barafonda per lo stato in cui versano alcune zone del quartiere. «Oltre al “Nazioni” chiuso da tempo – sottolinea Mazza – abbiamo un’altra decina di hotel abbandonati da anni, che periodicamente si trasformano in luogo di ritrovo per balordi. Condizione questa che contrasta con la vivacità di un quartiere che, soprattutto d’estate, vive di turismo e commercio, grazie ad una quindicina di alberghi ancora operativi e di altre attività di ristorazione».