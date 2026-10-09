Rimini, la protesta: “La spiaggia non può diventare pista per moto”

«La spiaggia di Rimini non è una pista per le moto». È netta la presa di posizione di Aps Basta Plastica in Mare Network contro la quarta edizione della Malle Mutòr, iniziata ieri e in corso fino all’11 ottobre. La manifestazione prevede infatti la partenza delle tappe dalla spiaggia e la percorrenza dell’intero litorale riminese, per circa 7 chilometri. Motori, pneumatici e passaggi sulla battigia: una scelta che, secondo gli ambientalisti, contrasta con la necessità di tutelare il mare e gli ecosistemi costieri, proprio mentre gli effetti del cambiamento climatico rendono sempre più evidente la fragilità del patrimonio naturale.

«È questa la visione della prossima Rimini che si intende riproporre?», chiedono gli ambientalisti rivolgendosi al sindaco Sadegholvaad e alla giunta. L’associazione ricorda che Rimini è stata tra i Comuni promotori, insieme a Vasto, dell’Alleanza delle città e dei paesi di mare contro la plastica monouso, esperienza che ha portato alla diffusione di un Decalogo del Buon Consumatore e che continua ad allargarsi ad altre città costiere. «Vorremmo collaborare prima, non protestare dopo» sottolinea Basta Plastica in Mare.