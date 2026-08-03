Rimini, la protesta del Comitato: “Vie strette, aree verdi vuote e zero piazze, il progetto sui Padulli è sparito”

«In questi anni abbiamo visto nascere parchi verdi un po’ ovunque, orti, giardini pubblici, perfino un’oasi climatica al Parco della Cava, e un’altra in procinto di essere aperta a Santa Giustina, al Parco Rodari. E qui ai Padulli? Niente. Il nulla cosmico». Andrea Turci, presidente del Comitato del quartiere Padulli, raccolte le lamentele dei residenti le gira a Palazzo Garampi «affinché l’amministrazione comunale intervenga e magari faccia proprio quel progetto di verde pubblico che presentammo, tempo fa, all’allora assessora Frisoni e alla collega Montini».

Sotto il sole cocente

Attacca Turci: «Padulli è un quartiere con 5.600 abitanti, con case, illuminazione, verde, ma non è una comunità. Non abbiamo una piazza, degli spazi aggregativi per giovani e anziani, dei parchi attrezzati, delle aree dotate di tavoli e sedute con gazebo. Niente di niente. E quelle pochissime panchine installate su aree green, sembrano strutture precarie, posizionate in luoghi assolati, quasi abbandonate al loro destino». Due esempi sono più che calzanti per evidenziare questa condizione. «E’ sufficiente fare un salto allo sgambatoio per cani o al parchetto all’inizio di via Carmen, nei pressi del parcheggio, per comprendere la condizione in cui versano gli spazi verdi qui da noi – sottolinea il presidente del Comitato - In entrambi i casi le pochissime panchine presenti sono ubicate sotto il sole cocente. E quindi inutilizzabili d’estate». Da qui l’inevitabile sarcasmo davanti alle oasi climatiche appena create in altre zone cittadine. «Impensabili qui da noi – commenta, ironico, Turci -, almeno creino delle aree dove uno possa sedersi all’ombra. Non chiediamo molto».

Viabilità e spazi attrezzati