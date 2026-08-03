Rimini, la protesta del Comitato: “Vie strette, aree verdi vuote e zero piazze, il progetto sui Padulli è sparito”

«In questi anni abbiamo visto nascere parchi verdi un po’ ovunque, orti, giardini pubblici, perfino un’oasi climatica al Parco della Cava, e un’altra in procinto di essere aperta a Santa Giustina, al Parco Rodari. E qui ai Padulli? Niente. Il nulla cosmico». Andrea Turci, presidente del Comitato del quartiere Padulli, raccolte le lamentele dei residenti le gira a Palazzo Garampi «affinché l’amministrazione comunale intervenga e magari faccia proprio quel progetto di verde pubblico che presentammo, tempo fa, all’allora assessora Frisoni e alla collega Montini».