Rimini, la protesta dei lavoratori Aeffe davanti alla mostra Riviera Dream

RIMINI. Mentre nei Palazzi dell’arte di Rimini stamattina si presentava la mostra “Riviera Dream Vision. Itinerari di moda. Storie, Codici, Immaginari”, che celebra i brand della moda “Made in Romagna”, fuori sventolavano le bandiere della Filctem Cgil. Il sindacato, assieme ai lavoratori, ha infatti organizzato un presidio contro i licenziamenti annunciati da Aeffe nella vicina San Giovanni in Marignano. E tra i pezzi in mostra nelle sale, peraltro, si contano diversi abiti e modelli proprio di Alberta Ferretti e Moschino, entrambi brand del gruppo Aeffe. A Rimini si inaugura la mostra “mentre a San Giovanni in Marignano Aeffe licenzia al di fuori di ogni forma di dialogo sociale”, manda a dire il sindacato, aggiungendo che per quanto riguarda la provincia di Rimini “più che una mostra dedicata a brand simbolo dell’eccellenza romagnola, si potrebbe parlare di una retrospettiva o di una prossima rassegna di archeologia industriale”. I lavoratori del settore tessile, rimarca dunque la Filctem Cgil hanno voluto porsi “in chiara polemica nei confronti di un’azienda, Aeffe, che cela dietro l’immagine patinata il volto truce dei licenziamenti”. Licenziamenti, rincara il sindacato, “perpetrati senza guardare in faccia a nessuno, in primis alle proprie maestranze che hanno fatto grande il gruppo, in secondo luogo alle consolidate prassi di dialogo sociale previste in Emilia-Romagna”. Il timore, ribadisce il sindacato di categoria è di trovarsi di fronte “a una mostra che parla di un passato, quello della creatività e dell’artigianalità delle lavoratrici riminesi, mentre Aeffe in questo pesante processo di riorganizzazione non sembra voler investire nel territorio”. La “certezza” è che “negli occhi di visiterà la mostra ci saranno anche i volti e gli sguardi di chi perde il lavoro a causa di politiche aziendali spietate”.