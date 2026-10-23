Rimini, la proposta di Legacoop: “In Romagna ci sono 500 case del popolo, una parte convertiamola in alloggi”

In Romagna ci sono 500 case del popolo, parte delle quali potrebbero essere trasformate in alloggi per famiglie, lavoratori e studenti, in accordo con i Comuni. E’ una delle proposte che Legacoop Romagna porta sul tavolo del presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, per rispondere all’emergenza abitativa. La centrale cooperativa si offre anche a progettarne la riconversione. Un’altra richiesta è quella di un intervento concertato sulle regole che normano l’abitazione e sul grande patrimonio pubblico delle Acer (55.000 alloggi, di cui quasi 12.000 in Romagna), “che va sottoposto a un progetto di recupero e revisione complessiva”. Quanto al tema delle “foresterie” per i lavoratori, Legacoop propone di collegare le variazioni di destinazione d’uso degli immobili oggi abbandonati o sottoutilizzati ai progetti di sviluppo delle aziende. Infine, la cooperazione di abitanti sarebbe “una possibilità concreta da tenere presente anche in Romagna, dove si muovono nuove esperienze rivolte alla riqualificazione e rigenerazione urbana, finalizzata all’abitare”.

Per la centrale romagnola “istituzioni e mondo economico devono lavorare insieme per trovare risposte concrete per imprese e cittadini” del Riminese. “Ringraziamo Sadegholvaad per il tempo che ci ha dedicato e per l’attenzione che sta dimostrando su questo tema”, commenta il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi. “I bisogni abitativi in tutta la Romagna, e in particolare a Rimini, sono aumentati e cambiati profondamente”, evidenzia. “Non è più, ormai, solo una questione legata all’economia turistica: la difficoltà nel reperire alloggi penalizza tutte le aziende, che faticano a trovare lavoratori disponibili a trasferirsi, frenando così le possibilità di crescita”. Per Lucchi “se anche chi lavora stabilmente non riesce più a garantire una casa a se stesso e alla propria famiglia, questo diventa un problema per tutto il sistema di imprese”.

All’incontro c’erano per Legacoop Romagna c’erano anche la coordinatrice dell’attività sindacale, Simona Benedetti, e la coordinatrice dell’area di Rimini, Giorgia Gianni. Sadegholvaad era affiancato dal capo di gabinetto della Provincia, Daniele Morelli.