Rimini. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, domani al Meeting

Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, sarà a Rimini martedì 26 agosto per l’incontro “Nuovi mattoni per l’Europa”, che si terrà alle 12:00 presso la Sala Neri di Generali Cattolica.

L’evento, parte del Meeting per l’amicizia fra i popoli, vedrà la Presidente Metsola discutere il ruolo del Parlamento europeo nel futuro dell’Unione, specialmente in un contesto geopolitico complesso. Introdurrà l’incontro Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting.

Sarà un’occasione per riflettere su come il Parlamento riesca a trasformare le diverse posizioni politiche e nazionali in una spinta per riforme e nuove prospettive per tutta l’Unione.

Nel pomeriggio, alle 14:45, la Presidente Metsola visiterà la Comunità di San Patrignano a Coriano (Rimini), un’importante realtà che dal 1978 si occupa del recupero e del reinserimento sociale delle persone con problemi di tossicodipendenza.