Rimini, la presidente degli Albergatori e la giunta regionale: “La delega al Turismo ora tocca a noi”

Rimini avrà “l’attenzione che merita” e “un peso adeguato” nella nuova giunta regionale. Mentre a Bologna il neo presidente Michele de Pascale lavora alla sua squadra, a Rimini il sindaco Jamil Sadegholvaad, a margine della presentazione del calendario di iniziative per Natale e Capodanno, assicura di non avere avanzato nessuna richiesta particolare. “Vedremo se ci sarà spazio per qualche romagnolo o per qualche riminese, ma De Pascale l’ho sentito solo per congratularmi”, sottolinea alla stampa.

Eppure diversi in città si aspettano un rappresentante in giunta, in particolare per la delega al Turismo, che negli ultimi due mandati è stata appannaggio di Ravenna con Andrea Corsini. A partire dalla presidente degli Albergatori Patrizia Rinaldis che non ha dubbi: “Tocca a noi”, afferma. Sadegholvaad, invece, non si sbilancia, almeno in pubblico.

La città, sottolinea, oltre a Nicola Marcello, eletto per Fratelli d’Italia, “una persona per bene che farà bene nel suo ruolo di consigliere di minoranza”, porta a Bologna “due donne straordinarie”, Alice Parma ed Emma Petitti, che “rappresentano al meglio Rimini. La composizione della giunta- conclude- la decide de Pascale che in campagna elettorale si è speso per questioni importanti care al territorio, dall’aeroporto e dalle infrastrutture alla sanità.

Sono certo che farà bene”. Per cui, “vedremo” lo spazio che avrà Rimini, ma “non c’è solo il Turismo”.