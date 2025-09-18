Rimini, la Polizia sbuca dalla finestra e provano a buttare la cocaina nel wc: arrestati tre spacciatori

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato 3 spacciatori albanesi, trovati in possesso di 120 grammi di cocaina. Un duro colpo alla rete dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Miramare. I numerosi servizi effettuati sul lungomare hanno portato la Squadra Mobile a controllare, negli ultimi giorni, 55 minorenni e 96 neo-maggiorenni, con controlli concentrati nelle aree di maggior aggregazione giovanile.

Nell’ambito dei controlli, gli investigatori hanno notato un gruppo di giovani albanesi sospettati di spacciare sostanze stupefacenti nei pressi di viale Lugano a Miramare.

Martedì 16 settembre, gli operatori si sono appostati all’uscita di un appartamento, vedendo un uomo uscire e dirigersi verso un’autovettura ferma, con il chiaro intento di effettuare una cessione di stupefacente; immediatamente sottoposto a controllo, l’uomo, un albanese di 20 anni, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute.

Decisi ad approfondire l’episodio, i poliziotti hanno provato a fare accesso all’interno della sua abitazione, che, tuttavia, aveva un blocco dall’interno. Insospettiti, pertanto, gli investigatori sono tempestivamente entrati dalla finestra, sorprendendo altri due connazionali dell’uomo intenti a buttare dello stupefacente nel wc, nel tentativo di liberarsi di ogni elemento potesse essere riconducibile alla loro attività criminosa.

All’esito della perquisizione, sono stati sequestrati circa 120 grammi di cocaina, di cui una parte già suddivisa in dosi, numeroso materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto, sintomatica di un’elevata capacità operativa dei tre albanesi. I tre spacciatori, di 20, 25 e 35 anni, privi di precedenti, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e tradotti presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.