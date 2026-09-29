Rimini, la Polizia gli chiede i documenti, apre il portafogli e spunta una busta di plastica con la cocaina: arrestato per spaccio

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato uomo di nazionalità albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso della mattinata di ieri, lunedì 28 settembre poco dopo le 9 un equipaggio della Sezione Volanti ha effettuato un controllo alloggiati presso un albergo nella zona di Marebello. Durante l’ispezione della stanza occupata dal giovane, gli agenti gli hanno chiesto di mostrare i documenti d’identità e all’apertura del portafogli sono spuntati 555 euro in contanti e un primo involucro di plastica contenente polvere bianca, poi risultata essere cocaina. La perquisizione approfondita dell’alloggio e del ragazzo ha permesso di scoprire il resto del materiale; 16 involucri termosaldati pronti per lo spaccio, ulteriore stupefacente all’interno di un calzino, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione. Tutto il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro, il giovane poi è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per i rilievi foto-dattiloscopici e l’arresto, in attesa dell’udienza di convalida.