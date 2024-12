Rimini, la pista di pattinaggio apre ai disabili in carrozzina: ecco come prenotarsi

Una pista di pattinaggio per tutti. È quella affacciata sul mare d’inverno in piazzale Boscovich. Gli organizzatori dell’Ice Village hanno pensato di dedicare delle giornate alle persone disabili in carrozzina, per consentire a tutti di scivolare sul ghiaccio con apposite attrezzature, sempre stando seduti sulla loro carrozzina in tutta sicurezza. Nelle giornate del 19 dicembre 2024 dalle h.15.30 e 3 gennaio 2025 dalle h.15.30 potranno provare a pattinare sul ghiaccio accompagnati da loro persona di fiducia o dai ragazzi volontari dell’Ice Village i quali si metteranno a loro disposizione. Ingresso libero sia per disabili sia per gli accompagnatori. (Necessaria la prenotazione per evitare eventuali attese info: +39 338 6616407).

L’Ice Village è il villaggio di Natale che si erge a due passi dal mare ed include il tradizionale mercatino natalizio con casette di legno addobbate a festa, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio su ghiaccio tutta al coperto con i suoi 600 metri quadrati dove esibirsi in evoluzioni sul ghiaccio con possibilità di noleggio pattini. La struttura sorge accanto al grande presepe di sabbia all’interno di una tensostruttura coperta, composto da almeno 15 gruppi scultorei composti da sculture di dimensione variabile fra 1.5 metri e fino a oltre 4 m di altezza.

Orario villaggio e pista pattinaggio: dal 30/11 al 20/12 e dal 7 al 12/1: aperto da lunedì a venerdì dalle 15 alle 23 e nei week-end dalle 10 alle 23. Dal 21 dicembre al 6 gennaio: aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23.

Orari spettacoli Happy Circus: 15.30 – 17.30 – 19.30 nei week-end dal 30/11 al 20/12 e dal 7 al 12/1.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio: 15.30 – 17.30 – 19.30 tutti i giorni.

Ingresso a pagamento alla pista di pattinaggio e al Circo. Info: 331 522 4196