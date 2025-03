Rimini, la Onlus di Paolo Brosio e l’ospedale di Medjugorje: venerdì la “charity dinner” al Frontemare

Il red carpet del Top Club Frontemare è pronto, tirato a lucido, per la sfilata di ex calciatori e personaggi del jet-set che venerdì 21 marzo si ritroveranno tutti insieme al party organizzato dall’imprenditore Denny Montesi. Dopo l’ultima edizione del 2020, torna la Charity Night: l’evento benefico, in collaborazione con Novella 2000 come media partner, servirà a raccogliere fondi in favore del progetto Mattone del Cuore, l’iniziativa con cui Paolo Brosio (che sarà ospite dell’evento) e la sua Onlus Olimpiadi del cuore stanno contribuendo alla costruzione del primo ospedale di pronto soccorso a Medjugorje, aperto a tutte le etnie e religioni. Le prime tre edizioni erano servite a raccogliere soldi per l’associazione Centro21 di Riccione, la onlus Viva la Vida (che si occupa di volontariato in Cambogia) e la Papa Giovanni XXIII.

Alla serata parteciperanno tanti campioni del mondo dello sport, da Stefano Tacconi a Gianluca Pagliuca, da Moreno Torricelli all’ex pallavolista Paola Paggi. Ma anche attori, starlette e volti noti della televisione, come Nathalie Caldonazzo, Max Cavallari, Alessandro Barile e Antonella Mosetti, oltre a Paolo Brosio e al direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Guest star il cantante Giacomo Voli, leader dei Rhapsody of Fire, che si esibirà durante la serata con la sua ormai celebre Ave Maria, brano rivelazione con cui ha raggiunto la finale dell’ultimo San Marino Song Contest. Sarà anche l’occasione per festeggiare il compleanno di Mario Fucili: l’organizzatore di eventi, ex cantante dei 78Bit, che ha compito gli anni lo scorso 3 marzo, spegnerà le candeline proprio venerdì 21 insieme a tanti amici e protagonisti del mondo dello spettacolo.