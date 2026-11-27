Il Paradiso ha smesso di “attendere” sulle colline di Covignano a Rimini, che prendono tra l’altro il suo nome. Il celebre “tempio” della disco music in Romagna, aperto a fine anni ‘50, diventato negli anni ‘70 e ‘80 simbolo della “dolce vita” riminese e chiuso definitivamente nel 2011, riapre i suoi cancelli nella nuova versione che strizza gli occhi al futuro di Casa Paradiso. Un luogo per l’arte e la cultura, per le imprese e per gli eventi, di “complemento a ciò che succede in città”.

Oggi, venerdì 27 novembre, la presentazione, con presenti tra gli altri l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, il sindaco Jamil Sadegholvaad e il vescovo Niccolò Anselmi. E da domani il primo appuntamento con due opere di Felice Limosani, “Polvere di stelle” e “Pensieri illuminati”, immagini, parole e musica proiettate nella suggestiva e “celestiale” light room “che occupa temporaneamente il primo livello della struttura. Il vecchio edificio è stato demolito e completamente ricostruito all’insegna della sostenibilità, con forme morbide che si armonizzano con quelle della natura e richiamano l’accoglienza propria di una casa. Restituendo alla città uno spazio espositivo di 1.000 metri quadrati, con due livelli, un foyer di 190 metri quadrati, una terrazza vista mare di 800 e un parco di 17.000 metri quadrati. Che intreccia arte, cultura, memoria, impresa e voglia di futuro. “L’effetto wow” è garantito, sottolinea l’assessora Frisoni: “La mia generazione è venuta qui a ballare - ricorda- prima la domenica pomeriggio e poi il sabato sera”. Un luogo “iconico” passato per “varie vicissitudini” e in abbandono che un gruppo di imprenditori ha trasformato in “una nuova opportunità e in nuova destinazione”. Tanto per il turismo culturale quanto per quello fieristico-congressuale. Al Paradiso veniva a ballare anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, a volte “rimbalzato” dai buttafuori assieme al suo predecessore Andrea Gnassi. “Tornarci è una botta di energia positiva, è un luogo magico per ogni riminese”, si emoziona il primo cittadino. Casa Paradiso, sottolinea, è un progetto “in sintonia” con la rigenerazione in corso della città.

I protagonisti sono un gruppo di amici. L’idea, racconta il fondatore Pierluigi Alessandri, “nasce da un giro in bicicletta”.

La struttura va all’asta, si decide di partecipare e “facciamo gol”. Entrando per la prima volta, prosegue, però, l’ipotesi iniziale di una semplice “imbiancata” tramonta. Così gli amici chiedono consiglio proprio a Gnassi che non ha dubbi: “C’è da pedalare per arrivare in Paradiso”. Nessuno ha paura di sudare e così si arriva a oggi. “Ne valeva la pena”, è ormai “sceso dai pedali” l’amministratore unico Gabriele Baschetti: Casa Paradiso “nasce per essere integrata nel territorio e nelle sue funzioni, qualcosa capace di durare nel tempo”. Uno spazio che vuole essere “casa di ognuno di noi”.