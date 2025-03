Realizzata per accorciare i tempi e snellire il traffico ha “allontanato” San Marino. Ha destato stupore infatti a molti automobilisti il cartello stradale con l’indicazione della distanza di 40 chilometri tra Rimini e il Titano, separate da poco più di una ventina di chilometri che non arrivano a 30 nemmeno per raggiungere il punto più distante dell’antica Repubblica.