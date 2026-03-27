Rimini, la nuova piscina inaugura sabato 28 marzo

Il countdown è terminato: sabato 28 marzo, alle ore 16, in via Angelo Cenci, aprirà ufficialmente i battenti la nuova piscina comunale di Rimini. A guidare la struttura sarà Acqua Rimini, la compagine (RTI) che riunisce Around Sport (mandataria), Polisportiva Garden, Uisp Rimini, Acli Rimini e Consorzio CFA Formula Ambiente — aggiudicataria della concessione quindicennale.

“Il progetto - si legge in una nota - ha superato ogni aspettativa: a fronte di un investimento minimo richiesto dal bando pari a 500mila euro, la società di gestione ha scelto di rilanciare investendo ben 1,5 milioni di euro. Una cifra importante, che ha permesso di trasformare l’impianto in un centro sportivo di eccellenza”.

“Crediamo fortemente in questo progetto — sottolinea Gabriele Corzani, direttore di Acqua Rimini e presidente di Around Sport —. Siamo in un’area della città in forte espansione e il nostro obiettivo è superare il concetto di ‘piscina classica’. Abbiamo creato un ambiente innovativo, con reception curata e uffici di consulenza, per offrire percorsi personalizzati basati sui sani stili di vita. Anche la zona bar è stata sensibilmente ampliata: non solo un punto di ristoro pre e post allenamento, ma un vero e proprio punto di ritrovo per il quartiere, pensato per far stare bene le persone e favorire la socialità in un ambiente moderno e confortevole”.

Grazie all’investimento della RTI Acqua Rimini, sarà sviluppato un piano di efficientamento energetico che include fotovoltaico, cogenerazione, pompe di calore e un pozzo artesiano. La struttura mira così alla massima indipendenza da gas ed energia elettrica, riducendo drasticamente l’impatto ambientale.

Il cuore pulsante del centro è composto da tre aree acquatiche. La vasca principale, un bacino di 25x25 metri con 10 corsie e profondità di 2 metri, sarà dedicata al nuoto libero, ai corsi per adulti e ragazzi, al fitness in acqua e alle competizioni nazionali e internazionali di nuoto, pallanuoto e nuoto artistico.

La vasca didattica, uno spazio polifunzionale di 20x6 metri, sarà invece dedicata non solo alla scuola nuoto, ma anche a discipline più dinamiche come idrobike, idrowalk, jump con tappeti elastici e l’innovativa pole dance in acqua.

Infine, l’area baby, con una vasca di 10x6 metri, è pensata per i più piccoli, dai 6 mesi ai 3 anni insieme ai genitori, e per il successivo percorso in autonomia dai 3 ai 6 anni.