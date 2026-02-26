Rimini, la nuova piscina comunale inaugura il 28 marzo

Inizierà ufficialmente sabato 28 marzo la stagione della nuova piscina comunale di Rimini. È fissata a quel giorno infatti l’apertura delle attività del nuovo polo dell’acqua realizzato a Viserba, nel contesto del riqualificato Parco don Tonino Bello: un’opera attesa che va a colmare un gap nell’impiantistica della città mettendo a disposizione dei cittadini, delle società sportive e delle scuole una struttura all’avanguardia, funzionale, accessibile, in grado di rispondere alle diverse esigenze della comunità.
Uno spazio della città e per la città che sabato 28 marzo aprirà i battenti con un pomeriggio di festa tra sport, esibizioni in acqua delle varie discipline, musica e intrattenimento, tra il piano vasche e l’outdoor. Il programma dell’inaugurazione, che partirà alle ore 16, sarà reso noto nei dettagli nei prossimi giorni e prevederà anche il coinvolgimento delle scuole. “Sarà un’occasione di festa per tutti – sottolineano gli assessori ai lavori pubblici Mattia Morolli e allo sport Michele Lari – per conoscere e prendere confidenza con un impianto destinato a diventare un punto di riferimento per la città, nonché un punto di ritrovo e di incontro per le tante famiglie e giovani che vivono e frequentano il quartiere”.