Rimini, la Notte Rosa di RDS Summer Festival 2026 fa il pienone

Rimini
  • 21 giugno 2026
Rimini, la Notte Rosa di RDS Summer Festival 2026 fa il pienone
Rimini, la Notte Rosa di RDS Summer Festival 2026 fa il pienone
Rimini, la Notte Rosa di RDS Summer Festival 2026 fa il pienone
Rimini, la Notte Rosa di RDS Summer Festival 2026 fa il pienone

RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT portano a casa un doppio sold out a Rimini. Il 19 giugno, in occasione della Notte Rosa, è andata in scena una serata speciale dedicata alla dance music con l’RDS Party; il 20 giugno il festival si è chiuso con il grande concerto in Piazza Federico Fellini, presentato da Anna Pettinelli e Leo Di Bello.

Due giorni di musica, dj set e villaggio ad accesso libero che hanno richiamato complessivamente oltre 25.000 persone. Sul palco del 20 giugno si sono alternati alcuni tra i nomi più importanti della scena musicale italiana: Angie, Achille Lauro, Clara, Delia, Frah Quintale, Francesco Renga, Malika Ayane, Lumiero, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale e The Kolors.

Il tour prosegue: le prossime tappe dell’RDS Summer Festival sono a Monopoli il 27 giugno e a Iglesias il 4 luglio.

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