Rimini, la Notte Rosa di RDS Summer Festival 2026 fa il pienone

RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT portano a casa un doppio sold out a Rimini. Il 19 giugno, in occasione della Notte Rosa, è andata in scena una serata speciale dedicata alla dance music con l’RDS Party; il 20 giugno il festival si è chiuso con il grande concerto in Piazza Federico Fellini, presentato da Anna Pettinelli e Leo Di Bello.

Due giorni di musica, dj set e villaggio ad accesso libero che hanno richiamato complessivamente oltre 25.000 persone. Sul palco del 20 giugno si sono alternati alcuni tra i nomi più importanti della scena musicale italiana: Angie, Achille Lauro, Clara, Delia, Frah Quintale, Francesco Renga, Malika Ayane, Lumiero, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale e The Kolors.

Il tour prosegue: le prossime tappe dell’RDS Summer Festival sono a Monopoli il 27 giugno e a Iglesias il 4 luglio.