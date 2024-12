Rimini, la neo-assessora Ridolfi: “Ho accettato per l’affetto verso una città straordinaria”

Valentina Ridolfi, che a gennaio entrerà nella giunta del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, oggi ringrazia il primo cittadino per una proposta, “del tutto inaspettata ma allo stesso tempo molto sfidante. Con razionalità e un po’ di ponderata incoscienza ho scelto di accettarla per quello spirito di servizio e allo stesso tempo affetto con cui da tempo mi sono accostata, nella professione e nella vita, a una città straordinaria e singolare come Rimini”. Il Pug, la partecipazione alla pianificazione che si vorrà dare alla città e al territorio, il progetto Atuss, la relazione tra Rimini e Europa, la riqualificazione alberghiera in fascia turistica, la messa a terra del Pnrr, dice Ridolfi, “sono questioni e prospettive concrete cui da tempo è impegnata l’amministrazione comunale, e sulle quali darò il mio contributo dentro la Giunta”.