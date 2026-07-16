Rimini, la navetta gratuita verso il mare ha portato 13.451 passeggeri in due mesi

RIMINI. Riscuote successo anche quest’anno a Rimini il servizio Shuttlemare gestito da Start Romagna, che porta gli utenti direttamente in spiaggia in navetta. Dal 25 aprile al 30 giugno sono stati 13.451 i passeggeri trasportati, “un dato in linea” con quello dello scorso anno, precisano dal Comune, e che conferma il consolidamento del servizio di trasporto a chiamata gratuito tra le modalità di spostamento verso il mare”. Fino al 5 giugno scorso il servizio è stato attivo nei soli weekend e festivi, mentre dal 6 giugno tutti i giorni, dalle 9 alle 21. Dal 2001, primo anno di attività, i passeggeri sono circa 50.000.

Il servizio è rivolto a chi viene dalle aree a monte della ferrovia e deve raggiungere le spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100, o la zona mare di San Giuliano. È possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla Shuttlemare Map disponibile sui canali informativi di Start Romagna, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno. Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare la fermata di partenza e quella d’arrivo. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare. È possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori della città.